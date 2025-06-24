Часть Запорожья осталась обесточена в результате атаки БПЛА на энергообъекты

Частичное отключение электроснабжения произошло в Запорожской области в результате атаки БПЛА по энергетическим объектам. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

По информации главы региона, повреждения получили несколько объектов энергоинфраструктуры. Что именно стало целью атаки беспилотников, а также какая именно часть региона осталась обесточена, не уточняется.

Бригады специалистов уже приступили к ремонту поврежденной инфраструктуры, добавил господин Балицкий.