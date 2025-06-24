Путин и Лукашенко обсудили подготовку заседания ЕАЭС

Президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Они обсудили предстоящее заседание ЕАЭС и конфликт на Украине.

В сообщении Кремля указано, что президенты обсудили вопросы подготовки к заседанию Высшего евразийского экономического совета (ЕАЭС), которое пройдет в Минске 26 и 27 июня. «Помимо этого, обсуждена актуальная международная и региональная проблематика»,— говорится в публикации.

Агентство БЕЛТА пишет, что Владимир Путин и Александр Лукашенко «основательно обсудили региональную и международную обстановку, включая ситуацию в Украине и на Ближнем Востоке». Президенты также условились продолжить дружеский обмен мнениями во время визита господина Путина в Минск.

О предыдущей встрече президентов читайте в материале «Ъ» «Внесли свою ленту в общее дело».