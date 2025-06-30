Здоровью назначают цену

Одна из национальных целей России — увеличить продолжительность жизни населения до 78 лет к 2030 году. Этого невозможно достичь без сокращения вклада в смертность хронических неинфекционных заболеваний. Сейчас они, по подсчетам Высшей школы экономики, «отбирают» у россиян несколько лет жизни, стоящих экономике 14 трлн руб. ежегодно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой АМСМР Фото: Предоставлено пресс-службой АМСМР

ПМЭФ-2025 был во многом посвящен вопросам здравоохранения и медицины. Причем, что важно, они обсуждались не только в рамках отдельного тематического дня, но и в рамках основной программы форума. Это отражает озабоченность российского правительства вопросами здоровьесбережения населения и его стремление достичь новых целей национального развития в этой сфере, заданных президентом в мае 2024 года. Напомним, согласно указу Владимира Путина, к 2030 году продолжительность жизни в России должна вырасти с 72,8 до 78 лет, а к 2035 году — до 81 года. Без достижения этих показателей, как считают эксперты, стране будет сложно добиться и новых показателей в сфере экономики.

Так, состояние здоровья россиян, особенно работающего населения, оказывает прямое влияние на макроэкономические показатели страны — об этом в ходе сессии ПМЭФ «Здоровьесбережение: лучшие практики для сохранения здоровья нации» заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович. «Ущерб от основных групп заболеваний может быть выражен в денежном выражении потерянных лет жизни, достигающем почти 14 трлн руб. При этом многие недуги связаны с модифицируемыми факторами риска, десять из которых наносят ущерб экономике в размере свыше 3% ВВП»,— отметила она. Особую тревогу, по ее мнению, вызывает тот факт, что основная часть этих потерь приходится на трудоспособное население. «Такого экономического урона можно избежать, если заниматься профилактикой таргетно и системно и сделать упор на модификацию рисков»,— подчеркнула она.

Экономическое развитие России напрямую зависит от состояния здоровья трудоспособного населения, задействованного в ключевых секторах экономики, обеспечивающих прирост ВВП, согласился директор Ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков Александр Розанов. «Практика показывает, что реалистичный и гибкий подход к изменению поведения является более эффективным, чем декларативные призывы к немедленному отказу от вредных привычек,— уверен он.— Достижение устойчивых результатов в этой сфере требует внедрения современных, научно обоснованных решений и риск-ориентированного подхода к регулированию по принципу "выше вред — больше налог". Именно "умные", таргетные подходы, учитывающие лучшие практики в рамках концепции модификации рисков, позволят сохранить миллионы жизней и достичь активного трудового долголетия и благополучия в стране».

Динамичному росту экономики в условиях многополярного мира необходим стабильный кадровый потенциал, однако на рынке труда существуют значительные вызовы. Катастрофической назвал ситуацию в этой сфере вице-президент по социальной политике и трудовым отношениям Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Виктор Черепов. «Отмечается нехватка порядка 3,5 млн рабочих рук во всех отраслях промышленности. Через 25 лет кадровый голод в России может составить до 10 млн человек, что остро ставит вопрос о мерах, способных обеспечить активное трудовое долголетие нации»,— подчеркнул он.

По словам Виктора Черепова, российский бизнес готов инвестировать в здоровье сотрудников и вкладывать средства в профилактику хронических неинфекционных заболеваний, в том числе за счет повышения качества диспансеризации. «Ведь только здоровые трудовые коллективы могут обеспечить значимое увеличение производительности труда, от которого зависит социально-экономическое благополучие как на уровне предприятий, так и на уровне всей страны в целом»,— подчеркнул представитель РСПП. Отметим, что такая стратегия в долгосрочной перспективе является единственно возможной, так как принципиально иных, кроме собственного населения, источников рабочих рук в России не осталось — миграционные притоки в страну падают, а повышение производительности пока идет медленнее, чем ожидалось (подробнее см. материал «Кадровый ответ»).

Формирование эффективной здоровьесберегающей системы требует не только инвестиций, но и повышения вовлеченности населения в заботу о собственном здоровье. Достижение устойчивых результатов в здравоохранении возможно при условии таргетного подхода к разным группам населения в рамках продвижения принципов ЗОЖ, отметил доцент кафедры внутренних, профессиональных болезней и ревматологии Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова Владимир Бекетов. «Хотя традиционно российские мужчины заняты на производствах, где изначально необходимо обладать крепким здоровьем, в конечном итоге сильный пол значительно отстает от женщин по продолжительности жизни,— отмечает он.— Во многом это обусловлено тем, что мужчины на 37% хуже проходят профосмотры и в целом чаще подвержены вредным привычкам: перееданию, табакокурению и избыточному потреблению алкоголя. Чтобы нивелировать такой драматичный разрыв в продолжительности жизни, важен системный и избирательный подход». Отметим, что в России разрыв в продолжительности жизни мужичин и женщин — около десяти лет — является самым большим в мире среди развитых стран. Как подчеркнул Александр Розанов, сейчас, по данным Минздрава, только 9,7% населения ведут здоровый образ жизни — и женщины опережают мужчин по этому показателю.

Принцип таргетной профилактики уже начал реализовываться в регламентирующих документах в сфере здравоохранения. «Сделан существенный шаг в совершенствовании нормативной базы,— замечает Владимир Бекетов.— Появились обновленные клинические рекомендации, разделяющие разные никотинсодержащие продукты — кальяны, обычные сигареты и разные электронные системы доставки никотина — по степени риска. Это позволит индивидуально подходить к ситуации каждого пациента, что в первую очередь касается заядлых курильщиков, не готовых к немедленному отказу от никотина, для которых реальным способом снижения вреда могут стать бездымные табачные изделия, такие как электронные системы нагревания табака».

Изменения необходимы и в подходах к формированию коммуникации с населением в сфере здоровьесбережения — об этом заявил депутат Государственной думы Айрат Фаррахов. «Мы должны снизить риторику о том, что люди с вредными привычками должны "расплачиваться" за свой выбор повышенными налогами и акцизами. С одной стороны, возможно, это справедливо, но ведь речь о другом: мы решаем важнейшую государственную задачу, которая определена национальной целью по достижению ожидаемой продолжительности жизни в России до 78 лет к 2030 году»,— отметил он.

По словам парламентария, многолетние попытки убедить население вести здоровый образ жизни через ограничительные меры стали менее эффективны. «Необходимо переосмысление инструментов государственной политики в области мотивации населения вести ЗОЖ с акцентом на индивидуализированные, научно обоснованные стратегии с учетом возможностей по модификации рисков»,— говорит он.

К уходу от стигматизации курильщиков призвал на полях ПМЭФ и глава Европейского регионального бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге. «Очень важно, особенно для молодежи, расширять программы, которые будут не обвинять людей, а действительно помогать им бросить курить»,— уверен он.

Об эффективности таргетного, системного подхода в здравоохранении свидетельствует и опыт соседних стран. Как отметил гость форума из Белоруссии заместитель директора по научной работе Республиканского научно-практического центра пульмонологии и фтизиатрии Дмитрий Рузанов, в республике делается большой акцент на профилактику и модификацию рисков, что уже привело к уменьшению доли курящих, повышению возраста начала курения и снижению его интенсивности. «Мы учитываем мировой опыт программ по борьбе с курением, ставя целью полный отказ от привычки и используя для этого весь спектр возможностей,— подчеркивает Дмитрий Рузанов.— При этом полный отказ от курения остается труднодостижимым: успешными оказываются лишь 15–20% попыток. В таких случаях использование бездымных устройств доставки никотина может стать важным инструментом снижения рисков и этапом для перехода к окончательному отказу от потребления табака».