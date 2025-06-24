На реконструкцию парка в Успенском районе Кубани направят 64,5 млн рублей

Власти Краснодарского края направят 64,5 млн руб. на реконструкцию парка в поселке Мичуринский Успенского района. Соответствующее решение озвучили на приеме граждан, который по поручению президента России провел полпред главы государства в ЮФО Владимир Устинов с участием губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

С просьбой привести в порядок парк к президенту России обратилась жительница поселка Ирина Гавришова. Парк работает с 1975 года и расположен рядом со школой и Домом культуры.

«Парк, открытый еще в 1975 году, находится рядом со школой и Домом культуры, это главное место отдыха семей с детьми, молодежи — всех жителей. Согласен, что он нуждается в обновлении»,— заявил господин Кондратьев.

В результате обновления в парке появятся детская игровая и спортивная площадки. Также специалисты установят зону воркаута, пешеходные дорожки и малые архитектурные формы.

Губернатор Кубани добавил, что работы планируют завершить в 2026 году. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году в крае благоустроят более 100 общественных территорий на общую сумму 4,5 млрд руб. Из них 2 млрд составляют федеральные средства, остальные — краевые.

Владимир Устинов поручил обеспечить все необходимые меры по благоустройству парка.

Анна Гречко