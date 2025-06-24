Ставропольские кондитеры нарастили объемы производства на 16%

Кондитерские предприятия Ставропольского края за первые четыре месяца 2025 года увеличили выпуск продукции на 16,3% до 8,2 тыс. тонн. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По информации источника, за январь-июнь 2025 года объем экспортируемых кондитерских товаров составил 1,2 тыс. тонн. Основу поставок формируют печенье и конфеты. В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» продукцию отправляют в Китай, Грузию, Азербайджан, Армению и Узбекистан.

Ведущими производителями региона выступают четыре компании: ООО «Сладевиль», ООО «Алекс-Групп», ООО «НКФ» и ООО «Астра», пояснили всообщении.

«В крае действуют финансовые и нефинансовые меры господдержки кондитерских производителей. Самая популярная услуга — льготные кредиты со ставкой от 1% годовых»,— рассказал министр экономического развития региона Антон Доронин.

Валентина Любашенко