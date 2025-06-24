На сотрудницу саратовской полиции завели дело за фальсификацию доказательств

В Саратове возбуждено уголовное дело против сотрудницы полиции, подозреваемой в фальсификации доказательств (ч. 2 ст. 303 УК РФ). Расследование преступления ведет СУ СКР по Саратовской области.

По версии следствия, в январе 2025 года правоохранитель подделала доказательства по делу о мелком хищении. В материалы дела были внесены недостоверные сведения.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России, по данному факту оперативниками собственной безопасности саратовского управления ведомства проводится служебная проверка. При подтверждении вины сотрудница будет уволена из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечена к установленной законом ответственности.

Нина Шевченко