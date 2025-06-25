Жертвам домашнего насилия предлагают юридическую помощь

Фракция «Яблоко» внесла в Законодательное собрание Петербурга законопроект об оказании бесплатной юридической помощи жертвам физического и сексуализированного насилия от членов семьи. Другие законодатели готовы поддержать эту инициативу, если убедятся в необходимости таких услуг. По мнению юристов, в части защиты жертв домашнего насилия мера может быть достаточно эффективна, однако полностью решить проблему не способна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель руководителя фракции «Яблоко» в ЗакСе Ольга Штанникова

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Заместитель руководителя фракции «Яблоко» в ЗакСе Ольга Штанникова

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Депутаты предлагают добавить жертв домашнего насилия в список тех, кто может претендовать на консультации по закону «О бесплатной юридической помощи в Санкт-Петербурге». Заместитель руководителя фракции «Яблоко» в ЗакСе Ольга Штанникова рассказала «Ъ-СПб», что изначально задумывалась инициатива, позволяющая получить адвоката и полное сопровождение в ходе судебного процесса, однако к ней было много вопросов у юридической службы.

«Согласно данным исследования, проведенного Санкт-Петербургским информационно-аналитическим центром в 2023 году, актуальной проблему домашнего насилия в российском обществе считают 59% горожан, четверти (23,3%) петербуржцев, по их заявлениям, приходилось сталкиваться с насилием в семье»,— говорится в пояснительной записке к проекту (есть в распоряжении «Ъ-СПб»).

Ранее госпожа Штанникова высказывала предложение об оказании предварительной юридической помощи жертвам домашнего насилия на отчетном выступлении начальника ГУВД МВД России по Петербургу и Ленобласти Романа Плугина. Тогда руководитель главка выразил поддержку этой идее.

Сейчас в Петербурге существует ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам», в спектре услуг которого значатся в том числе юридические консультации, однако адвокат Галина Ибрянова, консультировавшая авторов законопроекта, полагает, что в штате организации нет юристов, способных «качественно работать с административными и уголовными делами», при этом, по ее словам, не в каждом районе достаточно специалистов. Помощь по упомянутому закону будут оказывать юристы, включенные в список комитета по социальной политике и имеющие определенный опыт.

«На сегодняшний день система бесплатной помощи уже работает, это нововведение не потребует привлечения новых адвокатов. Уже есть устоявшиеся списки, есть адвокаты, которые специализируются на этой бесплатной помощи, но спектр лиц, которых они консультируют, расширится»,— сообщила госпожа Ибрянова.

«Мы очень часто обращаемся к расширению перечня тех жителей Петербурга, которые имеют право на получение бесплатной юридической помощи. Нужно посмотреть, есть ли такой запрос от данной категории граждан. Если он есть, почему бы и нет? При расширении перечня меры социальной поддержки мы будем отталкиваться от того, обращались ли в органы власти с просьбой предоставить бесплатную личную помощь в этой части»,— говорит депутат ЗакСа от партии «Единая Россия» Денис Четырбок.

По мнению адвоката Анастасии Пилипенко, юридическая поддержка — это только одно из слагаемых, необходимых для того, чтобы решать проблему домашнего насилия. Нужна также готовность органов правопорядка принимать к рассмотрению обращения, связанные с домашним насилием, психологическая и законодательное обеспечение прав потерпевших. Сейчас у пострадавших от домашнего насилия очень мало шансов собрать всю эту комбинацию и добиться наказания для виновного, считает госпожа Пилипенко.

«На сегодняшний день по преступлениям, предусмотренным статьями сексуального характера (статьи 132–135 УК), если потерпевшие обращаются к следователю о предоставлении им защитника в виде представителя, для них согласно статье 45 УПК о потерпевших предусмотрена возможность обеспечения защитником за счет федерального бюджета»,— говорит адвокат Максим Ельчанинов.

В части, где речь идет про домашнее насилие, полагает господин Ельчанинов, законопроект может иметь смысл, поскольку защита потерпевших осуществляется в общем порядке и заявитель не обладает возможностью пользоваться квалифицированной юридической помощью представителя за счет бюджетных средств.

В феврале 2024 года список тех, кто может претендовать на бесплатную юридическую помощь, пополнился семьями мобилизованных, сотрудников правоохранительных органов и добровольцев, служивших на прилегающих к зоне проведения военных действий на территории Украины рубежах, а также получившими паспорт РФ людьми, принимавшими участие в конфликте на Донбассе с мая 2014 года.

Артемий Чулков