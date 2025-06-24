В Черноземье 25 июня будет облачно и дождливо, от +11°С до +23°С

В среду, 25 июня в регионах Черноземья будет облачно, прогнозируются дожди. Температура — от +11°С в темное время суток до +23°С днем. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью будет облачно, пройдет небольшой дождь, температура составит +14°C. Днем — облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь, +23°C.

В Воронеже ночью — облачно, дождь, +15°C. Днем — облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, +22°C.

В Курске — облачно. Ночью — без осадков, +13°C. Днем — небольшой дождь, +21°C.

В Липецке ожидается облачная погода. Ночью — временами дождь, +13°C. Днем — небольшой дождь, +21°C.

В Орле — облачно, временами небольшой дождь. Ночью — +11°C. Днем — +21°C.

В Тамбове — облачно. В темное время суток прогнозируется дождь, +13°C. Днем — небольшой дождь, +22°C.

Юрий Голубь