Ростовская АЭС построит хранилище отходов в Дубовском районе

Строительство хранилища очень низкоактивных отходов Ростовской АЭС в Дубовском районе начнут в 2029-2030 годах. Об этом сообщила начальник отдела охраны окружающей среды Ростовской АЭС Ольга Горская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Мы запустили первый энергоблок в 2001 году, четвертый в 2018-м, прибавьте 60. Это будет 2078 год. Вот эти 11 тыс. куб. м, которые мы строим для хранения очень низкоактивных отходов, хватит на весь период эксплуатации станции»,— заявила начальник отдела охраны окружающей среды Ростовской АЭС.

Сроки строительства перенесли из-за необходимости определить правила включения таких отходов в Федеральный классификационный каталог. Этим занимается рабочая группа, в которую входят Росатом, Минприроды, Росприроднадзор и Роспотребнадзор. Правила планируют утвердить в 2026 году, после чего начнется получение разрешительной документации. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2031 год, пояснила Ольга Горская.

«Наш объект будет заглубленным и укрываемым. Каждому виду отходов будут предоставляться контейнер и индивидуальный паспорт. Это делается, чтобы в дальнейшем легче было эти отходы переработать», — добавила представитель Ростовской АЭС.

Валентина Любашенко