Белгородцы и орловцы отнесли в банки почти 8 млн рублей мелочью

В ходе акции Центробанка «Монетная неделя» жители Белгородской и Орловской областей сдали в банки и магазины 1,6 млн монет разного достоинства совокупной стоимостью 7,9 млн руб. Об этом сообщили в региональных отделениях Банка России.

Белгородцы сдали 790 тыс. монет на 4,2 млн руб. Чаще всего жители области приносили монеты достоинством 10 руб. В оборот вернулось больше 324 тыс. таких дензнаков — 40% всей сданной мелочи. Более 20% составили монеты номиналом 1 руб. (167,5 тыс.), более 15% — двухрублевые монеты (121 тыс.). Самыми редкими были монеты номиналом 25 руб. (3) и 1 коп. (1400).

Орловцы вернули в оборот 814 тыс. монет на 3,7 млн руб. Среди районов области лидирует Ливенский — на долю его жителей пришлось 9,5% всех монет. Мелочь принимали в 27 городах и селах региона.

Всего же в ходе монетной недели жители Черноземья сдали 4,9 млн монет на 26,8 млн руб.

Юрий Голубь