Жители Черноземья отнесли в банки почти 19 млн рублей мелочи

В ходе акции Центробанка «Монетная неделя» жители четырех регионов Черноземья сдали в банки и магазины 3,3 млн монет разного достоинства совокупной стоимостью 18,9 млн руб. Об этом сообщили в региональных отделениях Банка России.

Больше всего в период акции сдали жители Воронежской области — 1,1 млн монет на 7,5 млн руб. В регионе к «Монетной неделе» присоединилось 62 банковских отделения и 618 магазинов.

В Тамбовской области жители обменяли 960 тыс. монет на 4,9 млн руб. В акции приняли участие 41 банковское отделение и 262 точки сетевых магазинов.

В Курской области жители вернули в оборот 882 тыс. монет на 4,3 млн руб. Сколько банков и магазинов участвовали в акции, не уточняется.

Меньше всего из отчитавшихся об итогах акции регионов Черноземья сдали в Липецкой области— около 402 тыс. монет на 2,2 млн руб. К «Монетной неделе» здесь присоединились 10 банков и три сети супермаркетов.

Региональные отделения ЦБ по Курской и Орловской области пока не объявляли об итогах «Монетной недели» в регионах.

В целом по стране в ходе монетной недели люди вернули в оборот более 51 млн монет почти на 242 млн руб.

В декабре 2024 года сообщалось, что жители Черноземья сдали в банки 3,5 млн монет на 15,8 млн руб.

Егор Якимов