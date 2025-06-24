«Рынок новых автомобилей будет довольно быстро усыхать»

По данным агентства «Автостат», по итогам мая в России было продано 91,2 тыс. новых легковых автомобилей. За месяц продажи упали на 11%. Если же смотреть цифры год к году, то они демонстрируют падение продаж на 28%. Причины этого тренда и дальнейшие перспективы рынка комментирует автоэксперт из Ставрополя Станислав Маслаков.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из архива эксперта Фото: из архива эксперта

«Для объяснения причин такого снижения продаж есть два подхода: “понять” и “оправдать”. В первом случае мы будем говорить о реальной ситуации не только в этом узком сегменте рынка, но и о долгоиграющих трендах. Во втором — например, списывать все на сезонный фактор. Но тогда всего один вопрос: если падение продаж автомобилей по сравнению с апрелем на 11% объяснять майскими праздниками, то как объяснить разницу в 28%, по сравнению с маем 2024 года? Ведь тоже и праздники были, и дачный сезон.

Высокая ключевая ставка — это, действительно, важный фактор. Она не просто сделала автокредитование недоступным, но и исчерпала запас прочности сегмента. За прошедшее время и банки, и потребители переориентировались в своих стратегиях с опережающего потребления на сбережение. Если завтра ЦБ внезапно снизит ставку до 7–9%, то это не приведет к автоматическому ренессансу автокредитов и ипотеки. Разве что, к небольшому всплеску.

Рынок подержанных автомобилей более стабилен. С новой машиной покупаешь кота в мешке, особенно когда речь идет о российском и китайском автопроме. А других-то у нас почти и не осталось. Авто с пробегом будет не только стоить дешевле. Оно уже прошло обкатку, пережило первые ТО и ремонты. То есть, если мы не говорим об огромных пробегах, это, как правило, куда более предсказуемая покупка. Особенно если речь идет о подержанных “немцах” и “японцах”.

Но вернемся к новым машинам. Здесь, вслед за проблемами со спросом, лихорадит предложение. Президент “Автоваза” Максим Соколов признался на ПМЭФ, что изначальные планы производства полмиллиона единиц в 2025 году придется “скорректировать” на 30-40%. Соразмерно падению спроса. То же самое происходит и у других гигантов отечественного транспортного машиностроения. “КамАЗ” режет все, что может, “Ростсельмаш” вообще уже почти за гранью выживания. Соответственно, страдают все производства комплектующих, все цепочки поставок.

Происходят те же процессы, что при масштабировании производства, только наоборот. Для потребителя это означает, что каждая отдельная единица будет хуже качеством и при этом дороже при покупке и в обслуживании. А для отрасли — то, что она схлопывается со всеми последствиями.

Что до новых иномарок, то утильсбор не позволит им нарастить свое присутствие на рынке. Ушедшие из РФ производители не вернутся. Поставки через третьи страны, о которых заговорили некоторые эксперты, это капля в море.

Что до воцарившихся на российском рынке китайских производителей, то этот праздник с драконами и фейерверками тоже закончился. Под конец мы получили затоваренность складов у дилеров и попытки продать легковушки с таким дисконтом, что закупать новые они почему-то боятся.

Резюмируя, делаю два вывода. Во-первых, даже при вероятных локальных всплесках, рынок новых автомобилей год к году будет если не схлопываться, то довольно быстро усыхать. Во-вторых, с подержанными авто все будет несколько стабильнее. А вот как долго все это продлится и когда мы вернемся к устойчивому росту? Если кто-то назовет конкретные сроки, то он либо обманывает себя, либо других, либо — все сразу».