Серовский завод ферросплавов выплатит 4,8 млн рублей за гибель рабочего
Серовский районный суд частично удовлетворил иск прокурора и взыскал с АО «Серовский завод ферросплавов» 4,8 млн руб., в пользу родственников погибшего электромонтера, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
По данным суда, инцидент произошел в июне 2024 года. В ходе ремонтных работ по замене двигателя мостового крана электромонтер получил удар током и скончался.
Уголовное преследование мастера, допустившего несчастный случай, было прекращено с применением меры уголовно-правового характера — штрафа в размере 30 тыс. руб. Мастер признал вину, выплатил потерпевшим 300 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда и оказал помощь участникам специальной военной операции (СВО) и Дому ребенка.
В связи с произошедшим Серовский городской прокурор обратился в суд с иском в интересах родственников погибшего.
Решение суда не вступило в законную силу.
Напомним, 24 июня, прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга организовала проверку после гибели машинистки мостового крана на промышленном предприятии. По предварительным данным, при переходе с одного пролета на другой по рельсам для передвижения крана, машинистке отрезало левую ногу.