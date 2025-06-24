Администрация Ростова затягивает выплаты за рухнувший дом на Нариманова

Жильцы разрушившегося дома №72/3 по ул. Нариманова в Ростове-на-Дону добились через суд увеличения стоимости изымаемых квартир. Судопроизводство потребовало от городской администрации учесть в цене стоимость общедомового имущества и убытки из-за невыполнения капитального ремонта. Однако, собственники столкнулись с серьезными проблемами при получении компенсации. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила депутат Ростовской-на-Дону городской Думы Наталья Оськина, которая помогает пострадавшим отстаивать свои права как юрист.

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«От 89-ти жильцов было подано семь коллективных исков. Власти предложили 87 тыс. руб. за один кв. м площади квартир, однако в эту сумму не были включены убытки, которые понесли жильцы».

По словам госпожи Оськиной, собственники 63-х квартир согласились с предложенной оценщиками выкупной стоимостью их жилья. Порядка 50-ти человек уже подписали с властями соглашения об изъятии их жилых помещений для муниципальных нужд. Еще 18 помещений уже переведены в муниципальную собственность. Собственники получат выплаты в ближайшее время. Кроме этого, по 8-ми жилым объектам документы находятся на регистрации в управлении Росреестра по Ростовской области.

«Действия правового отдела городской администрации затянули процесс на полтора года. Постоянно подавали жалобы. То им эксперты не те, то требовали допрос эксперта, то новые экспертизы. Даже судьи уже делали замечания о том, что происходит злоупотребление правом», — заявила депутат в разговоре с «Ъ-Ростов».

В беседе с корреспондентом «Ъ-Ростов» Наталья Оськина рассказала: «Власти ведут «войну за каждый рубль», хотя в свое время быстро потратили средства на расселение и снос крепкого дома по адресу Кривошлыковский, 4. Сегодня цена за квадратный метр жилья в Ростове еще «подросла» на 5%. Ситуация выглядит нелепо, власти сражаются за деньги, а люди по-прежнему остаются без крыши над головой, живут у родственников или на съемных квартирах.

Юристы городской администрации постоянно оспаривают результаты экспертных заключений и затягивают процесс. Жители пришли в суд за компенсацией уже с готовыми экспертизами, однако судья отказалась принять результаты оценки и потребовала другое, судебное исследование. Его провели в организации, назначенной судом, без учета пожеланий граждан. Позже назначили еще одну проверку, но администрация снова подала апелляцию. Теперь ждем четвертого заседания суда»,— пояснила госпожа Оськина в разговоре с «Ъ-Ростов».

Валентина Любашенко