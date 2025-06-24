Сочинец получил восемь лет за убийство соседа

Лазаревский районный суд Сочи приговорил 50-летнего местного жителя к восьми годам лишения свободы за убийство соседа. Сочинца признали виновным по ст. 105 УК РФ (умышленное причинение смерти другому человеку), сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным суда, 2 марта этого года обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения в своем доме в поселке Дагомыс Лазаревского района. Во время конфликта с 50-летним соседом фигурант дела нанес потерпевшему не менее 28 ударов ножом в шею, голову и туловище. Смерть наступила на месте происшествия.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя и назначил осужденному наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте возбуждено уголовное дело против 35-летнего приезжего, подозреваемого в убийстве соседа молотком после ссоры в арендованной комнате. Фигурант дела признал свою вину, и следствие продолжает собирать доказательства, готовясь предъявить ему обвинение и ходатайствовать об аресте.

Мария Удовик