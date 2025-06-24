Названы регионы с наибольшими рисками перепроизводства жилья

Краснодарский край, Самара и Владивосток лидируют по риску затоваривания на рынке первичного жилья. Об этом заявил руководитель сервиса мониторинга и анализа новостроек bnMAP.pro Сергей Лобжанидзе на форуме «Движение» в Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Ворсин, Коммерсантъ Фото: Сергей Ворсин, Коммерсантъ

Доля нераспроданных остатков в Краснодарском крае достигает 77%, а расчетный срок их реализации составляет 5,6 года. В Самаре этот показатель равен 61% при сроке продаж 4,8 года, во Владивостоке — 66% и 3,9 года соответственно.

В зоне риска находятся Красноярск, Краснодар, Тюмень, Уфа, Крым и Казань. В этих регионах прогнозируемые сроки завершения остатков первичного жилья превышают три года.

Эти территории столкнулись с значительным увеличением предложения за последние три года, что связано с высоким уровнем ипотечного кредитования. Доступность ипотеки снизилась либо из-за ограничения льготных программ, либо в результате ужесточения условий для заемщиков.

Мария Удовик