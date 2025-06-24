ГИБДД выкатили новые полномочия

Госдума расширила полномочия ГИБДД по отзыву водительских прав. Если в ходе медосмотра поставят диагноз, несовместимый с вождением, их аннулируют. Грозит наказание и за отказ от прохождения медосвидетельствования. В случае, когда при плановой диспансеризации найдут противопоказания, например, по зрению, в течение трех месяцев нужно получить новое медицинское разрешение. Неявка на медосвидетельствование приведет к приостановке прав. Пока водители были обязаны получать справку о здоровье в зависимости от работы и категории своего удостоверения. В подавляющем большинстве случаев раз в десять лет. В случае периодических медосмотров — раз в два года. Водители общественного транспорта или шоферы, работающие с опасными грузами, проходят предрейсовые и послерейсовые осмотры. Закон вступит через полтора года, весной 2027-го.

Для рядового водителя мало что изменится, а у инспекторов ГИБДД появятся дополнительные возможности, полагает президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин: «Должен быть механизм, позволяющий не допустить за руль гражданина, у которого ухудшилось состояние здоровья. Нечего больному человеку управлять автомобилем. Вопрос лишь только в том, что такой автомобилист может и не обращаться в поликлинику, понимая, что информация может попасть в некую базу данных, и он просто станет пешеходом. Не получилось бы так, чтобы эта инициатива больно ударила по той же самой безопасности, ради которой вводятся подобные нормы. Идея-то благая, вопрос только исполнения. ГИБДД тоже пытается остаться при делах. Может быть, люди потянутся на службу при таких-то финансовых перспективах.

Речь идет не столько об аннуляции, сколько о прекращении или приостановлении действия права управления. Прокуратуры периодически подают заявления в суд с требованием прекратить действия водительского удостоверения в связи с наличием каких-то заболеваний, препятствующих безопасному вождению, и, конечно же, эти требования удовлетворяют сплошь и рядом. Теперь этим будут заниматься еще и сотрудники ГИБДД. У инспекции и так слишком много функций отобрали за последние полтора десятка лет.

А обычному водителю абсолютно без разницы: прокуратура, ГАИ, да хоть булочная с прачечной, за руль садиться он не сможет, пока не подлечит себя».

Водительскую медсправку некоторое время назад перевели в электронный вид, но по желанию водителя или сдающего на права, заключение выдается также и на бумажном носителе. Изменения приведут лишь к укреплению бизнеса «серых» медосмотров, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин: «Здесь водителей контролировать бессмысленно. Нужно сначала прекратить выдачу платных справок, которые получают все, от парализованных до алкоголиков и наркоманов. Необходимо менять всю систему выдачи таких документов, потому что сейчас они продаются и покупаются, доставляются по месту требования курьерами. Годами существуют медицинские организации, которые продают эти справки и имеют большие инвестиции в рекламу в поисковиках, и со стороны Росздравнадзора претензий к ним нет. С этой стороны нужно изменять систему контроля за медицинским состоянием водителей, а не со стороны того, что врач может увидеть или не увидеть. Даже с заключением нарколога предлагаются такие документы, полностью готовые "под ключ". Этот вопрос был легко решен со справками на оружие. Теперь справки выдают специализированные государственные структуры, где сидят реальные врачи, сдаются анализы, и существует ответственность. Нужно двигаться ровно по такому же пути».

Получение справки о допуске к управлению автомобилем стоит от 1,5 тыс. руб., если это не требует дополнительных анализов. Когда заболевание очевидно, цена вырастает в разы. Сейчас за предоставление подделки грозит уголовное наказание — штраф до 80 тыс. руб., исправительные работы или арест на срок до шести месяцев. Госдума 24 июня также приняла в финальном чтении и поправки об увеличении до 10 тыс. руб. штрафа за отказ остановить машину по требованию полиции.

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Станислав Крючков