На Дону предложения на первичном рынке жилья выросли на 39% за квартал

В Ростове-на-Дону остаются нераспроданными порядка 60% квартир в новостройках. Об этом сообщает «РБК Ростов» со ссылкой на исследования цифровой системы анализа рынка недвижимости bnMAP.pro.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По оценкам экспертов компании, средний срок реализации этого жилья может составить 2,5 года.

По информации источника, хуже всего в Ростове продаются однокомнатные и двухкомнатные квартиры — их совокупная доля в проектных остатках составляет 69%. На студии приходится около 10%, трехкомнатное жилье — 19%, на квартиры с четырьмя комнатами и более — 2%.

Средняя площадь выставленного на продажу жилья на первичном рынке колеблется от 27,3 кв. м для студий до 76-80 кв. м для трехкомнатных квартир и больше. Площадь однокомнатных и двухкомнатных квартир составляет от 40 до 60 кв. м, поясняют в сообщении.

По информации аналитиков, количество предложений о продаже жилья на первичном рынке Ростова-на-Дону по итогам первого квартала 2025 года составило 25,2 тыс., что на 39,2% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Продажи лотов в новостройках по итогам квартала остались на уровне прошлого года — 2,9 тыс. сделок.

Валентина Любашенко