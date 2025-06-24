За ярославский «Локомотив» вновь будет играть Даниил Мисюль

Защитник Даниил Мисюль возвращается в ярославский ХК «Локомотив». Соглашение подписано на один сезон, сообщают в Континентальной хоккейной лиге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Мисюль выступал за «Локомотив» с 2018 по 2023 год, два года назад он уехал в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Однако два минувших сезона хоккеист провел в Американской хоккейной лиге (АХЛ), выступая за фарм-клубы «Нью-Джерси» и «Бостона». В итоге на его счету 107 матчей в АХЛ и один в НХЛ.

Даниил Мисюль является воспитанником ярославского хоккея и двухкратным обладателем Кубка Харламова с «Локо».

«Ъ-Ярославль» опубликовал таблицу со всеми переходами команды в межсезонье.

Алла Чижова