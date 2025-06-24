Macon: продажи новостроек на Кубани могут сократиться на треть в 2025 году

В 2025 году продажи квартир на первичном рынке Краснодарского края могут снизиться почти на треть по сравнению с прошлым годом — до 27–30 тыс. объектов. Об этом рассказал на форуме «Движение» в Сочи генеральный директор консалтинговой компании Macon Илья Володько.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По словам руководителя, в 2024 году в регионе было продано более 40 тыс. квартир, однако в 2025 году спрос может снизиться. Максимальный объем продаж прогнозируют на уровне 30 тыс. квартир, включая сданные объекты, которые юридически относятся к первичному рынку.

Почти 30% всех сделок приходится на Краснодар, еще около 8 тыс. квартир приобрели покупатели в курортных зонах Кубани. Коэффициент «поглощения» текущего предложения на рынке — более четырех лет при сохранении текущих темпов продаж.

Эксперт отмечает, что около 1,4 млн кв. м из заявленного объема в 8 млн кв. м жилья в регионе фактически не строится. Объем может быть оперативно выведен на рынок в случае роста спроса.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Краснодарский край вошел в список регионов с наивысшими рисками затоваривания жилья. Доля нераспроданных объектов в регионе составляет 77%. Прогнозируемый срок их реализации — 5,6 года. Для сравнения, в Самарской области остатки на рынке достигают 61% при сроке реализации 4,8 года, во Владивостоке — 66% и 3,9 года соответственно.

Анна Гречко