На Кубани зафиксировали высокий риск затоваривания новостроек

Краснодарский край вошел в список регионов с наивысшими рисками затоваривания жилья. Об этом сообщает РИА «Недвижимость» со ссылкой на руководителя сервиса мониторинга и анализа новостроек bnMAP.pro Сергея Лобжанидзе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам главы платформы, доля нераспроданных объектов на Кубани составляет 77%. Прогнозируемый срок их реализации — 5,6 года. Для сравнения, в Самарской области остатки на рынке достигают 61% при сроке реализации 4,8 года, во Владивостоке — 66% и 3,9 года соответственно.

В список регионов с риском затоваривания также вошли города Краснодар, Красноярск, Тюмень, Уфа, Казань и Крым. В указанных субъектах РФ срок реализации нереализованного предложения превышает три года.

Эксперт связывает ситуацию с резким ростом объемов строительства в 2020–2023 годах на фоне повышенного спроса и действия льготной ипотеки. После изменения условий кредитования и снижения доступности займов спрос начал снижаться, что привело к накоплению избыточного предложения.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что более трети субъектов РФ подошли к грани перепроизводства жилья: согласно исследованию ЕРЗ.РФ, в 28 регионах риск затоваривания на рынке новостроек оценен как «довольно высокий». В зоне повышенного внимания оказались Краснодарский край, Ленинградская, Свердловская и Новосибирская области.

Анна Гречко