Ростовская область набирает участников федерального проекта по производительности

Федеральный проект «Производительность труда» в 2025 году охватит тысячу компаний. Ещё 400 предприятий смогут получить господдержку для повышения операционной эффективности. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

В Ростовской области к федеральной части проекта уже присоединились 28 компаний с выручкой от 400 млн руб., к региональной части — шесть предприятий с оборотом от 100 до 400 млн руб. Оператором выступает «Региональный центр компетенций» при областном Агентстве инноваций , пояснили в сообщении.

Эксперты помогают бизнесу улучшать внутрипроизводственную логистику, обеспечивать полную загрузку оборудования и сокращать простои. Для участия достаточно подать заявку на специальной платформе.

«В Ростовской области идет набор для участия в новых волнах федпроекта. Каждое предприятие ждет детальный производственный анализ, обучение сотрудников бережливым технологиям и разработка управленческих решений»,— рассказал министр экономразвития региона Павел Павлов.

По словам господина Павлова, реализация национального проекта принесла значительные результаты — прирост добавленной стоимости составил 434 млрд руб.

«Благодаря участию в проекте прибыль компаний в среднем увеличивается на 78 млн руб. Его реализация позволяет на треть сократить время протекания процессов и увеличить выработку на 45%», — отметил гендиректор Федерального центра компетенций (ФЦК) Максим Папушенко.

Поддержку могут получить обрабатывающие производства, сельхозпредприятия, строительные и транспортные компании, организации ЖКХ и туризма. До 2030 года помощь получат шесть тыс. предприятий по всей стране.

Валентина Любашенко