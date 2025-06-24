ЦБ повысил курс евро почти на 2 рубля

Банк России установил курсы валют на 25 июня. Официальный курс доллара США — 78,3892 руб., евро — 91,737 руб., юаня — 10,9657 руб. Евро подорожал на 1,9 руб., доллар и юань выросли на 10 коп.

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В ходе своего выступления на ПМЭФ-2025 президент России Владимир Путин уделил экономическую часть речи тому, как обеспечить переход российской экономики на траекторию сбалансированного роста

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