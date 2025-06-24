Главы входящих в ОК ярославских школ и детсадов останутся на своих местах

В Ярославской области руководители учреждений, которые будут присоединены к другим организациям в рамках создания образовательных комплексов (ОК), смогут остаться на своих местах. Об этом сообщила министр образования области Ирина Лобода на заседании областной думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что присоединяемые школы и сады станут структурными подразделениями ОК. У каждого такого подразделения будет руководитель.

«Директорам присоединяемых учреждений будет предлагаться быть руководителем структурного подразделения со средней зарплатой 70 тыс. руб. без педагогической нагрузки. Если они захотят вести часы, то они смогут это делать. У них достаточно большой объем задач уйдет, они смогут заниматься только взаимодействием с педагогами, детьми и непосредственно организацией процесса внутри подразделения, поддержанием традиций»,— сказала госпожа Лобода и добавила, что то же самое коснется заведующих детских садов.

По словам министра, каждая школа и каждый детский сад продолжат работу в своем здании, сохранятся педагоги и образовательные программы. Ранее «Ъ-Ярославль» публиковал список, какие школы и детские сады будут объединены в комплексы в Ярославле.

Алла Чижова