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В Анапе утвердили дату выборов депутатов горсовета

В Анапе определили дату проведения выборов в городской Совет депутатов пятого созыва. Как сообщает пресс-служба мэрии, голосование пройдет с 12 по 14 сентября.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По данным администрации, в дни голосования в городе будут работать 90 участковых избирательных комиссий. Жителям предстоит выбрать 36 депутатов. Параллельно с муниципальными выборами состоятся выборы губернатора Краснодарского края.

Ранее стало известно, что региональные и местные выборы в Краснодарском крае назначены на период с 12 по 14 сентября 2025 года.

Анна Гречко

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