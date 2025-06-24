В Анапе утвердили дату выборов депутатов горсовета

В Анапе определили дату проведения выборов в городской Совет депутатов пятого созыва. Как сообщает пресс-служба мэрии, голосование пройдет с 12 по 14 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По данным администрации, в дни голосования в городе будут работать 90 участковых избирательных комиссий. Жителям предстоит выбрать 36 депутатов. Параллельно с муниципальными выборами состоятся выборы губернатора Краснодарского края.

Ранее стало известно, что региональные и местные выборы в Краснодарском крае назначены на период с 12 по 14 сентября 2025 года.

Анна Гречко