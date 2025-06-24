«Идеальных решений не существует»
Дмитрий Дризе — о перспективах окончания 12-дневной войны на Ближнем Востоке
«Израиль достиг всех целей войны» — с таким заявлением выступила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху. В стране обещают приступить к отмене всех военных ограничений, включая возобновление полетов гражданской авиации. Президент Масуд Пезешкиан, со своей стороны, обещает, что Иран первым не нарушит достигнутое накануне перемирие. В Тегеране между тем собираются масштабно отпраздновать победу над врагами Исламской Республики. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе ожидает возобновления переговоров по иранской ядерной программе.
Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ
Примерно в полночь по московскому времени Дональд Трамп в своем стиле объявил, что 12-дневной войне конец. Израиль и Иран при посредничестве Катара и США договорились о перемирии, которое постепенно перейдет в бессрочное. Далее при благоприятном стечении обстоятельств будет заключена большая сделка, которая изменит весь регион в лучшую сторону. Президент Соединенных Штатов сделал данную публикацию после иранского ответного удара по американским базам на Ближнем Востоке, на который Вашингтон решил не отвечать.
Иерусалим и Тегеран подтвердили договоренность о прекращении огня намного позже, но все-таки подтвердили. Причем обе стороны продолжали одновременно наносить удары друг по другу, но к 07:00 должны были закончить. Правда, не закончили. Иран запустил по Израилю ракету уже после наступления означенного времени, хотя потом данный факт всячески отрицал. Израильский ответный удар также последовал. На этом фоне проснулся Дональд Трамп и очень грубо, с применением непечатных выражений одернул участников действа. Тем не менее самолеты еврейского государства все-таки разбомбили некий иранский радар, что подходит под определение «символической реакции».
Теперь главное — что дальше? Предсказывать события на Ближнем Востоке дело неблагодарное. По факту перемирие действительно было сорвано, но это не сенсация. Сходу заключить мир невозможно, тем более при существующем уровне ожесточения. Однако можно посмотреть на реакцию рынков: они не верят в новую большую конфронтацию. И правильно делают. Потому что ранее многочисленные источники давали понять, что главные цели Израиля и США достигнуты.
Может быть, ядерная, а также ракетная программы режима аятолл не уничтожены, но ущерб нанесен значительный. В это логично поверить, учитывая 12 дней непрерывных бомбардировок и первый опыт применения американских «царь–бомб». Менять власть в этой стране никто не собирается. Значит, вопрос исчерпан. Иран, конечно, может продолжать, но это явно не в его интересах, учитывая американскую поддержку Израиля и критический настрой арабских соседей. Они не в восторге от всего происходящего. Можно назвать все это временной паузой или чем-то похожим. Идеальных решений в такой ситуации не существует. Всегда хочется большего.
Но можно сказать точно, что Тегеран более не может считать себя региональным лидером.
Его военная мощь оказалась не такой страшной, чтобы заставлять трепетать и преклоняться перед правом сильного. В итоге, как и предполагалось ранее, каждый объявил себя победителем. В Тегеране анонсирован большой праздник в честь победы над сионистами и империалистами. Соответственно, Дональд Трамп, наверное, может теперь записать себе в актив серьезное достижение. Возможно, так оно и есть. Ну, а далее президент США займется вплотную Украиной и тем, что вокруг нее. Собственно, об этом он уже заявил, по пути в Гаагу на саммит НАТО.
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