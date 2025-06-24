«Идеальных решений не существует»

«Израиль достиг всех целей войны» — с таким заявлением выступила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху. В стране обещают приступить к отмене всех военных ограничений, включая возобновление полетов гражданской авиации. Президент Масуд Пезешкиан, со своей стороны, обещает, что Иран первым не нарушит достигнутое накануне перемирие. В Тегеране между тем собираются масштабно отпраздновать победу над врагами Исламской Республики. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе ожидает возобновления переговоров по иранской ядерной программе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Примерно в полночь по московскому времени Дональд Трамп в своем стиле объявил, что 12-дневной войне конец. Израиль и Иран при посредничестве Катара и США договорились о перемирии, которое постепенно перейдет в бессрочное. Далее при благоприятном стечении обстоятельств будет заключена большая сделка, которая изменит весь регион в лучшую сторону. Президент Соединенных Штатов сделал данную публикацию после иранского ответного удара по американским базам на Ближнем Востоке, на который Вашингтон решил не отвечать.

Иерусалим и Тегеран подтвердили договоренность о прекращении огня намного позже, но все-таки подтвердили. Причем обе стороны продолжали одновременно наносить удары друг по другу, но к 07:00 должны были закончить. Правда, не закончили. Иран запустил по Израилю ракету уже после наступления означенного времени, хотя потом данный факт всячески отрицал. Израильский ответный удар также последовал. На этом фоне проснулся Дональд Трамп и очень грубо, с применением непечатных выражений одернул участников действа. Тем не менее самолеты еврейского государства все-таки разбомбили некий иранский радар, что подходит под определение «символической реакции».

Теперь главное — что дальше? Предсказывать события на Ближнем Востоке дело неблагодарное. По факту перемирие действительно было сорвано, но это не сенсация. Сходу заключить мир невозможно, тем более при существующем уровне ожесточения. Однако можно посмотреть на реакцию рынков: они не верят в новую большую конфронтацию. И правильно делают. Потому что ранее многочисленные источники давали понять, что главные цели Израиля и США достигнуты.

Может быть, ядерная, а также ракетная программы режима аятолл не уничтожены, но ущерб нанесен значительный. В это логично поверить, учитывая 12 дней непрерывных бомбардировок и первый опыт применения американских «царь–бомб». Менять власть в этой стране никто не собирается. Значит, вопрос исчерпан. Иран, конечно, может продолжать, но это явно не в его интересах, учитывая американскую поддержку Израиля и критический настрой арабских соседей. Они не в восторге от всего происходящего. Можно назвать все это временной паузой или чем-то похожим. Идеальных решений в такой ситуации не существует. Всегда хочется большего.

Но можно сказать точно, что Тегеран более не может считать себя региональным лидером.

Его военная мощь оказалась не такой страшной, чтобы заставлять трепетать и преклоняться перед правом сильного. В итоге, как и предполагалось ранее, каждый объявил себя победителем. В Тегеране анонсирован большой праздник в честь победы над сионистами и империалистами. Соответственно, Дональд Трамп, наверное, может теперь записать себе в актив серьезное достижение. Возможно, так оно и есть. Ну, а далее президент США займется вплотную Украиной и тем, что вокруг нее. Собственно, об этом он уже заявил, по пути в Гаагу на саммит НАТО.

Фотогалерея Последствия ударов Израиля по Ирану Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Пожар над нефтяным складом Шаран после ракетного удара в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Удары начались в 3:00 мск и продлились один час

На фото: последствия ударов в Тегеране Фото: Majid Saeedi / Getty Images Пожар над нефтехранилищем после израильского удара в Тегеране Фото: Vahid Salemi / AP Израиль объявил о начале военной операции «Нация львов» против Ирана

На фото: поврежденный жилой дом в Тегеране Фото: Vahid Salemi / AP Целью операции представители Израиля называют устранение угрозы иранского ядерного оружия

На фото: последствия ударов в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters ЦАХАЛ утверждает, что у Ирана достаточно обогащенного урана, чтобы создать несколько бомб в течение нескольких дней

На фото: раненый житель Тегерана Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, операция будет продолжаться «столько дней, сколько понадобится»

На фото: последствия ударов в Тегеране Фото: Majid Saeedi / Getty Images В результате атаки Израиля на Иран пострадали не менее 50 человек, среди них есть дети, сообщило государственное телевидение Ирана

На фото: поврежденный жилой дом в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Как сообщило агентство ISNA, среди мирного населения Ирана погиб 1 человек, еще 24 получили ранения

На фото: спасатели рядом с поврежденным ударом домом в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters В результате атаки погибли как минимум шесть иранских ученых-ядерщиков

На фото: поврежденный в результате удара автомобиль в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Израиль задействовал для ударов по Ирану 200 самолетов, которые сбросили более 330 боеприпасов

На фото: спасатели в поврежденном доме в Тегеране Фото: Vahid Salemi / AP ЦАХАЛ объявил завершение первого этапа нанесения ударов по военным целям в Иране

На фото: последствия ударов в Тегеране Фото: UGC / AFP Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что дает «свободу действий» вооруженным силам страны для ответа на удары Израиля, после чего Иран запустил около 100 дронов в направлении Израиля

На фото: дым от удара в Тегеране Фото: SEPAH NEWS / AFP После удара по Ирану Израиль начал мобилизацию десятков тысяч резервистов

На фото: последствия ударов в Тегеране Фото: Vahid Salemi / AP Удары также были нанесены по объектам в городах Натанз (на фото), Хорремабад и Хамадан Фото: IRINN / AFP Ликвидация последствий удара в жилом комплексе в Тегеране Фото: Vahid Salemi / AP Поврежденная высотка в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Спасатели на месте разрушенного здания в Тегеране Фото: Iranian Red Crescent Society / WANA / Reuters Поврежденный жилой дом в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Следующая фотография 1 / 19 Пожар над нефтяным складом Шаран после ракетного удара в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Удары начались в 3:00 мск и продлились один час

На фото: последствия ударов в Тегеране Фото: Majid Saeedi / Getty Images Пожар над нефтехранилищем после израильского удара в Тегеране Фото: Vahid Salemi / AP Израиль объявил о начале военной операции «Нация львов» против Ирана

На фото: поврежденный жилой дом в Тегеране Фото: Vahid Salemi / AP Целью операции представители Израиля называют устранение угрозы иранского ядерного оружия

На фото: последствия ударов в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters ЦАХАЛ утверждает, что у Ирана достаточно обогащенного урана, чтобы создать несколько бомб в течение нескольких дней

На фото: раненый житель Тегерана Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, операция будет продолжаться «столько дней, сколько понадобится»

На фото: последствия ударов в Тегеране Фото: Majid Saeedi / Getty Images В результате атаки Израиля на Иран пострадали не менее 50 человек, среди них есть дети, сообщило государственное телевидение Ирана

На фото: поврежденный жилой дом в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Как сообщило агентство ISNA, среди мирного населения Ирана погиб 1 человек, еще 24 получили ранения

На фото: спасатели рядом с поврежденным ударом домом в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters В результате атаки погибли как минимум шесть иранских ученых-ядерщиков

На фото: поврежденный в результате удара автомобиль в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Израиль задействовал для ударов по Ирану 200 самолетов, которые сбросили более 330 боеприпасов

На фото: спасатели в поврежденном доме в Тегеране Фото: Vahid Salemi / AP ЦАХАЛ объявил завершение первого этапа нанесения ударов по военным целям в Иране

На фото: последствия ударов в Тегеране Фото: UGC / AFP Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что дает «свободу действий» вооруженным силам страны для ответа на удары Израиля, после чего Иран запустил около 100 дронов в направлении Израиля

На фото: дым от удара в Тегеране Фото: SEPAH NEWS / AFP После удара по Ирану Израиль начал мобилизацию десятков тысяч резервистов

На фото: последствия ударов в Тегеране Фото: Vahid Salemi / AP Удары также были нанесены по объектам в городах Натанз (на фото), Хорремабад и Хамадан Фото: IRINN / AFP Ликвидация последствий удара в жилом комплексе в Тегеране Фото: Vahid Salemi / AP Поврежденная высотка в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Спасатели на месте разрушенного здания в Тегеране Фото: Iranian Red Crescent Society / WANA / Reuters Поврежденный жилой дом в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Смотреть

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Дмитрий Дризе