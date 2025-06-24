АТОР узнала сроки возобновления полетов Air Arabia в Россию

Арабская авиакомпания Air Arabia вернется к стандартному выполнению рейсов в Москву с 11 июля, пишет «Вестник АТОР» (Ассоциация туроператоров России) со ссылкой на источники. Перевозчик отменил все полеты в Россию 13 июня.

Один из собеседников уточнил, что рейсы в другие города России Air Arabia возобновит «примерно в то же время». При этом с 25 июня авиакомпания планирует выполнять полеты только в Екатеринбург. С 27 июня перевозчик также запускает полетную программу в Сочи.

Air Arabia приостановила полеты в Россию и еще примерно десяток стран 13 июня на фоне конфликта между Израилем и Ираном. 18 июня Росавиация объявила об отмене всех регулярных рейсов авиакомпании в Россию до 30 июня.

Подробнее — в материале «Ъ» «Как рыба облет».

Петр Бузлаев