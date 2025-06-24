МУП «Алагиркоммунресурсы» распродает задолженность населения за 127 млн рублей

Конкурсный управляющий Ярослав Распевалов объявил о проведении повторных торгов по продаже имущества банкротящегося МУП «Алагиркоммунресурсы» из Алагира. На продажу выставлены права требования задолженности с 11 391 физического лица, проживающих в 14 населенных пунктах Алагирского района Северной Осетии. Общая стоимость долгов составляет 127,5 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Самый крупный лот включает требования к 7555 жителям Алагира на сумму 83 млн руб. Среди других крупных лотов — долги 543 жителей села Дзуарикау (11,2 млн руб.) и 355 жителей села Бирагзанг (6,5 млн руб.). Наименьший лот касается 52 жителей села Ход с общей задолженностью 312 тыс. руб.

Цены на торгах снижены на 10% по сравнению с предыдущими торгами. Шаг аукциона составляет 5% от начальной стоимости, размер задатка — 20%.

Конкурсное производство в отношении МУП «Алагиркоммунресурсы» открыто решением Арбитражного суда Северной Осетии 14 февраля 2024 года. К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, зарегистрированные на электронной площадке.

Прием заявок ведется с 9 июня по 16 июля 2025 года. Подача ценовых предложений начнется 22 июля в 10:00 по московскому времени.

Аукцион пройдет на электронной площадке «Центр дистанционных торгов» 22 июля 2025 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», МУП «Алагиркоммунресурсы» зарегистрировано в Северной Осетии в 2008 году. Основной вид деятельности — сбор и обработка сточных вод. Учредитель общества — Администрация местного самоуправления Алагирского района. Уставный капитал — 164 тыс. руб. Выручка предприятия за 2024 год составила 2,1 млн руб., убыток — 11,9 млн руб.

Тат Гаспарян