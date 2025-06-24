Путин увеличил штрафы для иноагентов

Президент Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов для иностранных агентов за неисполнение требований Минюста. Для физлиц он составит от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для юрлиц — от 300 тыс. до 500 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Документ опубликован на портале правовых актов. Закон разрешает заочно привлекать граждан, внесенных в реестр иноагентов, к административной ответственности. Изменения вступают в силу с 1 сентября 2025 года.

С 2022 года размер штрафов за распространение сообщений без маркировки иноагента составлял от 10 тыс. до 30 тыс. руб. для физлиц и от 100 тыс. до 300 тыс. руб. для юрлиц. Соавтор документа депутат Василий Пискарев говорил, что «действующее наказание не удерживает от правонарушений». По его словам, средства для оплаты штрафа будут взиматься со спецсчетов, которые иностранных агентов обязали создать для авторских отчислений в России.

Реестр иностранных агентов создали в 2012 году. Изначально Минюст вел четыре списка, в которых разделял физлиц, НКО, СМИ и общественные объединения. В 2022 году их объединили в один реестр. Сейчас в нем числятся 1020 человек и организаций, некоторые из внесенных были исключены из списка.

Подробнее — в материале «Ъ» «Иноагентам облегчают путь в уголовники».