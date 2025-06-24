Большинство жителей ПФО готовы разрешать 10-летним детям покупки в интернете

В России меняются подходы к детскому онлайн-шопингу. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ, ссылаясь на данные собственного опроса.

Как отметили в кредитной организации, родители готовы оформлять банковские карты и разрешать покупки в интернете, но при условии строгого контроля. Треть жителей Приволжского федерального округа (ПФО) считают, что оптимальный возраст для самостоятельных онлайн-покупок — 14-15 лет, тогда как 75% респондентов согласны на возраст 10 лет и старше.

Более половины опрошенных уже оформили или готовы оформить банковские карты для детей при условии лимитов по расходам. Четверть респондентов уже выдала такие карты, а еще 30% планируют это сделать. Еще 20% согласны выпустить карты или платежные стикеры для подростков старше 14 лет, а только 9% не планируют оформлять финансовые продукты для своих детей.

Часто дети совершают покупки в интернете без разрешения родителей: 8% респондентов отметили, что такие ситуации происходили неоднократно, а 20% — что они были единичными. Около 60% жителей ПФО считают допустимыми онлайн-траты детей до 14 лет на книги и образовательные подписки, а 44% не возражают против покупок одежды. Менее трети одобряют расходы на музыкальные сервисы, четверть — на внутриигровые покупки, и только 5% родителей разрешают донаты блогерам.

Евгений Чернов