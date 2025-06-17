Кубань остается в списке регионов с признаками затоваривания на рынке новостроек

Более трети субъектов РФ подошли к грани перепроизводства жилья: согласно исследованию ЕРЗ.РФ, в 28 регионах риск затоваривания на рынке новостроек оценен как «довольно высокий». В зоне повышенного внимания оказались Краснодарский край, Ленинградская, Свердловская и Новосибирская области, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Методика ЕРЗ.РФ учитывала баланс между темпами продаж и вводом проектов, нормативную и фактическую распроданность, динамику цен. С января по май объем сделок на первичном рынке снизился на 16%, до 9 млн кв. м, подсчитали в «Дом.РФ»; при этом совокупная выручка застройщиков снизилась лишь на 2%, до 1,9 трлн руб., за счет подорожания квадратного метра. Однако при действующей ключевой ставке девелоперам все сложнее выполнять планы продаж, отмечает управляющий директор «Метриума» Руслан Сырцов: доля нераспроданного жилья достигла 68% против 65% годом ранее.

Рынок пробует саморегулироваться: застройщики сократили количество стартов на 20%, до 15 млн кв. м, но избыток предложения это пока не снимает. По оценке Ricci, вывод новых проектов при наличии значительных остатков лишь усиливает дисбаланс. В такой ситуации, подчеркивает Алексей Гусев, маржа застройщиков колеблется в диапазоне 10–15%. Дополнительные скидки могут обнулить прибыль, не обеспечив заметного роста спроса.

В то же время снижение ключевой ставки ЦБ на 1 п. п. ведет к новому всплеску интереса к рассрочкам, считает основатель SIS Development Ярослав Гутнов: покупатели надеются на дальнейшее удешевление ипотеки и возможное рефинансирование. Аналитики ЕРЗ.РФ прогнозируют ужесточение ценовой конкуренции в регионах с наибольшим риском затоваривания; девелоперы там будут активнее применять гибкие схемы оплаты.