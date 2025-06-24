В McDonald’s больше не будут продавать пончики Krispy Kreme

McDonald’s и Krispy Kreme объявили о завершении партнерства, продлившегося чуть более года. Из-за слишком высоких расходов Krispy Kreme больше не будет продавать свои пончики в ресторанах McDonald’s.

Krispy Kreme в качестве эксперимента начала продавать свои пончики в 160 ресторанах McDonald’s в штате Кентукки еще в 2022 году. А после того как спрос превзошел ожидания, было принято решение о расширении сотрудничества. Предполагалось, что к концу 2026 года пончики будут продаваться во всех ресторанах McDonald’s в США.

«Мы были рады сотрудничать с Krispy Kreme,— сказала директор по маркетингу и работе с клиентами McDonald’s в США Алиса Буэтикофер.— Они поставляли нам отличный, высококачественный продукт. И хотя это партнерство оправдало наши ожидания, оно также должно было стать прибыльной бизнес-моделью для Krispy Kreme». Однако, по словам гендиректора сети пончиковых Джоша Чарльзворта, «попытки привести расходы в соответствие с единичным спросом не увенчались успехом, что сделало партнерство невыгодным для нас».

Кирилл Сарханянц