Под солнцем Флоренции

Во Флоренции завершилась ярмарка мужской моды Pitti Uomo 108 — одно из главных событий индустрии, которое открывает летний модный марафон сезона весна-лето 2026. В течение четырех дней, c 17 по 20 июня, в павильонах в крепости Фортецца-да-Бассо было представлено 740 брендов. Рассказываем, чем в этом сезоне запомнилась летняя Pitti Uomo.

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Италия в объективе Homme Pliss Issey Miyake

Главный хедлайнер Pitti Uomo 108 — Homme Pliss Issey Miyake, любимый модными инсайдерами за свой минимализм и функциональность (все вещи марки можно смело мять, складывая в чемодан, они никогда не теряют свою форму). Шоу под названием Amid Impasto of Horizons (дословно «Среди палитры горизонтов») проходило в садах виллы Медичи Ла-Петрая в 30 минутах от исторического центра города.

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Отправной точкой коллекции стала Италия и ее краски — даже те, что обычно ускользают от взгляда, потому что они кажутся глазу настолько привычными. Отсюда в палитре желтый, как сицилийский лимон, персиковый или сиреневый, как фасады типичных палаццо, светло-зеленый, как цуккини, или насыщенный бордовый, цвет бокала кьянти. В этот раз студия решила черпать вдохновение в художниках Италии и добавила в коллекцию жилеты с карманами — туда легко поместятся и кисти, и краски. A еще образы с разводами-отпечатками на белом полотне и костюмы (да, без тейлоринга на Pitti Uomo не обойтись) с градиентом из множества оттенков — как будто кисть художника в течение дня прикасалась к разным краскам.

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Клуб Томми Хилфигера

Томми Хилфигер триумфально вернулся во Флоренцию после восьмилетнего перерыва с новым оригинальным концептом Social Club и премиальной линией, построенной вокруг его фирменного стиля. Social Club — это пространство для встречи с ключевыми клиентами марки, вдохновленное атмосферой закрытых клубов Нью-Йорка. Новая коллекция представляет собой переосмысление лучших хитов дизайнера в духе преппи — стиля университетов Лиги плюща. Поло в полоску, бомберы, блейзеры с гербами, белые джинсы, кашемировые джемперы и классические рубашки с воротничками теперь выполнены из более дорогих, благородных тканей и поданы в современном, изысканном ключе. Презентация состоялась под стеклянным небом палаццо Портинари-Сальвиати, где Хилфигер также объявил, что с 2026 года станет официальным дизайнером формы для гонщиков Cadillac в «Формуле-1».

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Возвращение домой Никколо Паскуалетти

Выпускник престижной школы Central Saint Martins, Никколо Паскуалетти отточил мастерство, работая в командах Джонатана Андерсена в Loewe и сестер Олсен в The Row. Родом из Тосканы, он основал собственный бренд в 2021 году — и сразу же оказался в центре внимания модной индустрии, став финалистом премии LVMH Prize в прошлом году. Паскуалетти прославился своим смелым, но утонченным подходом к моде, глубоко укорененным в классических итальянских техниках. Все изделия создаются на локальных мануфактурах — для дизайнера принципиально важно поддерживать ремесленные традиции своего родного региона.

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Показ в рамках Pitti Uomo стал для Никколо триумфальным возвращением домой — признанием со стороны даже самых консервативных ценителей классической мужской моды. Его коллекция, официально заявленная как мужская, включает и женские образы, основанные на переосмысленной классике: от блейзеров до бермудов, представленных на моделях под палящим тосканским солнцем.

Корейский гамбит

На Pitti Uomo часто собираются таланты со всего мира — в этом году в центре внимания оказался проект Code Korea, собравший вокруг себя восемь авангардных брендов из Южной Кореи. Также одним из событий флорентийского календаря стало шоу корейского лейбла мужской моды PAF (Post Archive Friction) на заброшенной железнодорожной станции Леопольда. Основатели бренда Лим Донджун и Чон Сукё показали радикально новое прочтение летнего гардероба: классические костюмы были сшиты из шелка или пушистого хлопка, напоминающего банное полотенце, а офисные рубашки нарочито изрезаны, как будто только что прошли через шредер.

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Премиальный Guess

Сюрприз Pitti Uomo 108 — новая премия за вклад в развитие моды, которую генеральный директор Pitti Imagine Раффаэлло Наполеоне вручил Николо Марчиано, наследнику американской империи денима Guess Jeans. Повод — новая техника окраски джинсов, более бережная по сравнению с окрашиванием камнями. Guess Airwash позволяет сократить расходы воды на 80% (используя вместо нее спрессованный воздух и пузыри) и сохранить такой же потертый оттенок.

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Бутсы Гоши Рубчинского

Бренд Bikkembergs поручил Гоше Рубчинскому переосмыслить одну из его любимых категорий мужской одежды — футбольные бутсы. Это первый официальный выход российского дизайнера на европейскую арену после длительного затишья, последовавшего за обвинениями в домогательствах в 2018 году, из-за которых многие крупные бренды прекратили сотрудничество с ним. Мастер постсоветского блок-кора, Рубчинский представил кроссовки, вдохновленные футбольной эстетикой, в трех цветах: черном, белом и неоново-зеленом. Модель уже поступила в продажу в магазинах и на сайте бренда.

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Лидия Агеева