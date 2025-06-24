СКР возбудил дело из-за отсутствия ухода за 88-летней пенсионеркой в Краснодаре

Следственный комитет России по Кубани инициировал уголовное дело по факту оставления в опасности пожилой женщины в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Поводом для проверки стали публикации в социальных сетях. Пользователи писали, что 88-летняя пенсионерка проживает в антисанитарных условиях и лишена необходимого ухода, при этом профильные службы не реагируют на ситуацию.

Уголовное дело возбуждено следственным отделом по Западному округу Краснодара по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям (или бездействию) уполномоченных органов.

Сейчас пенсионерка госпитализирована и получает необходимую медицинскую помощь. Руководитель краевого СКР Андрей Маслов поставил расследование дела на контроль.

Анна Гречко