FT: Конгресс США планирует существенно снизить налоги для инвесторов

Конгресс США может на миллиарды долларов снизить налоги для частных кредитных фондов. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Речь идет о снижении налогов на дивиденды в так называемых компаниях по развитию бизнеса — это один из распространенных инвестиционных инструментов таких фондов.

Снижение этих налогов было частью «большого прекрасного» проекта бюджета США, представленного администрацией Дональда Трампа. Это предложение было принято Палатой представителей Конгресса США, но его исключили при рассмотрении бюджета Сенатом. Однако, по данным источников FT, в результате активного лоббирования со стороны группы сенаторов-республиканцев этот пункт собираются вернуть в проект бюджета.

По подсчетам Объединенного комитета по налогообложению Конгресса США, эта налоговая льгота сократит поступления в бюджет на $10,7 млрд. Критики говорят, что снижение налогов для инвесторов будет вести к росту госдолга, а также к сокращению расходов на здравоохранение и другие социальные сферы. «Это как раз то, что вам обеспечивают целая армия лоббистов и бесконечный арсенал политических пожертвований: огромные налоговые льготы в ущерб здравоохранению, образованию и продовольственной помощи американским семьям. Частные кредитные компании не нуждаются в налоговых льготах — в этом нуждаются трудящиеся люди»,— заявила сенатор от Демократической партии Элизабет Уоррен.

Проект бюджета, в частности, предусматривает снижение расходов на государственную медицинскую страховку и программы помощи людям с низкими доходами в общей сложности на $1 трлн к 2034 году.

Яна Рождественская