Epic Jewellery представляет первую мужскую коллекцию Chained Together

Chained Together — это браслеты и колье в виде цепей двух видов плетения. Их звенья изготовлены из ювелирной, или хирургической, стали (специального гипоаллергенного сплава) и имеют особое — и довольно прочное — запатентованное покрытие. На выбор четыре оттенка: глубокий черный и глянцевый синий, плюс два варианта с эффектом хамелеона, то есть с радужным переходом от золотого к баклажанному или от зеленого к насыщенно синему. Покрытие получает готовое изделие, а не отдельные звенья. Цепи можно комбинировать по собственному усмотрению: намотать на запястье колье в несколько оборотов или прикрепить к нему кулон, например, сердце с шипами Epic x Tobreluts. Цепи Chained Together открыли для Epic Jewellery новый ценовой сегмент: стоимость браслета 5 тыс. руб., колье — 7 тыс. руб.

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