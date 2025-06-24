Байрон Фрэз останется в ярославском «Локомотиве»

Нападающий Байрон Фрэз подписал новое соглашение с ярославским хоккейным клубом «Локомотив». Об этом сообщили в клубе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Форвард дебютировал за «Локомотив» в сезоне 2024/2025. В ходе регулярного чемпионата он принял участие в 61 матче, в которых набрал 33 очка (17+16). В плей-офф выступил в 19 матчах, в которых отличился 4 шайбами и 4 результативными передачами.

Также «Локомотив» расторг и заключил новый контракт с Егором Суриным, новое двустороннее соглашение рассчитано до конца сезона 2026/2027. В сезоне 2024/2025 Сурин набрал 14 (7+7) очков в 41 матче регулярного чемпионата и еще 7 (5+2) в плей-офф.

«Ъ-Ярославль» опубликовал таблицу со всеми переходами команды в межсезонье.

Алла Чижова