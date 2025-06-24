World Aquatics разрешила российским пловцам общаться со СМИ на чемпионате мира

Международная федерация плавания (World Aquatics) разрешила российским спортсменам общаться с представителями СМИ во время чемпионата мира и других международных турниров, которые проходят под эгидой организации. Об этом «Матч ТВ» сообщили в пресс-службе World Aquatics.

В World Aquatics сообщили, что спортсменам не разрешается комментировать «любой конфликт, любую страну, находящуюся в состоянии конфликта, и любую другую тему, которая связывала бы их участие в мероприятиях со страной, находящейся в состоянии конфликта, и/или их национальной федерацией». Любой комментарий, который атлеты дают журналистам, должен быть ограничен их выступлением.

В марте 2022 года российские и белорусские спортсмены были отстранены от участия в соревнованиях под эгидой World Aquatics из-за начала спецоперации на Украине. В ноябре 2024 года организация обновила критерии допуска на международные турниры в нейтральном статусе, предоставив атлетам из России и Белоруссии возможность участвовать в соревнованиях по синхронному плаванию в групповых дисциплинах в плавании и прыжках в воду.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. В нем примут участие около 100 российских спортсменов.

Таисия Орлова