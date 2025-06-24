Суд обязал ФСИН выплатить компенсацию за загрязнение почвы возле СИЗО

Ленинский районный суд Нижнего Тагила взыскал 911 тыс. с ФСИН по Свердловской области в пользу региона. Также в бюджет города должна быть выплачена госпошлина в 23,2 тыс. руб., сообщается в Telegram-канале суда.

В сообщении суда сказано, что природоохранная прокуратура выявила рядом с СИЗО-3 склад коммунальных отходов, площадь заболоченной территории составила около 300 кв. м. В загрязнении почв установлена вина должностных лиц исправительного учреждения.

Ответчик признал вину в загрязнении почв. Причиной он назвал неисправность насосного оборудования. В сообщении уточняется, что в 2023 году суд обязывал СИЗО-3 модернизировать систему водоотведения следственного изолятора.

Екатерина Отрашкевич