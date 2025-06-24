Краснодарца обвиняют в убийстве молодого человека ножом в парке

Следственные органы СКР по Краснодарскому краю предъявили 40-летнему жителю краевой столицы обвинение в убийстве по ч. 1 ст. 105 УК РФ. По версии следствия, инцидент произошел вечером накануне, 23 июня, в одном из парков поселка Березового в Прикубанском округе Краснодара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Между обвиняемым и незнакомым ему мужчиной возник бытовой конфликт, в ходе которого фигурант нанес оппоненту удар кухонным ножом в живот. После случившегося он покинул место происшествия и направился домой. Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию. Потерпевший скончался от полученного ранения до приезда медиков.

Обвиняемый задержан, в ходе допроса он признал вину. Следствие планирует обратиться в суд с ходатайством о его заключении под стражу. Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся необходимые следственные действия.

Вячеслав Рыжков