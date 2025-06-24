Создание образовательных комплексов обсудили в Яроблдуме

Образовательные комплексы (ОК) будут созданы во всех округах Ярославской области. Об этом на заседании Ярославской областной думы депутатам сообщила министр образования региона Ирина Лобода. Она рассказала о модернизации системы образования и увеличении зарплат работникам ОК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Важной задачей является рост заработной платы сотрудников образовательных комплексов. И мы видим очень существенные изменения у отдельных категорий работников на примере пилотных ОК – от 45 до 60%. А в Ярославле заработная плата младших воспитателей увеличилась на 80%»,— отметила Ирина Лобода.

Министр подчеркнула, что создание ОК — это объединение юридических лиц, сохраняющее условия обучения, педагогические коллективы и количество детей. Каждая школа и каждый детский сад продолжат работу в своем здании, сохранятся педагоги, образовательные программы, традиции.

Министр также сообщила, что изменения коснутся административного и учебно-вспомогательного персонала. Анализ показал, что сокращения затронули менее 10% работников. В пилотных ОК уже открыто семь групп продленного дня для более чем 130 детей, что позволяет использовать площади школ и дошкольных учреждений.

«Все финансирование из регионального и муниципального бюджетов остается и аккумулируется в образовательном комплексе. Но появляется возможность мобильно и оперативно использовать эти ресурсы, направляя их на те задачи, которые приоритетны в конкретном ОК»,— сказала, общаясь с депутатами областной думы, министр образования Ярославской области Ирина Лобода.

Алла Чижова