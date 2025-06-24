Ульяновская область заключила 16 соглашений на 40 млрд рублей на ПМЭФ-2025
На Петербургском международном экономическом форуме правительство Ульяновской области заключило 16 соглашений на общую сумму более 40 млрд руб. Об этом сообщает правительство региона.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Реализация проектов позволит создать в Ульяновской области порядка 2,5 тыс. новых рабочих мест для жителей.
В правительстве Ульяновской области отмечают, что к ключевым проектам относятся: развитие авиастроения с «Газпром ТЕХ», создание многофункционального портового агрологистического комплекса с ГК «Содружество», запуск производства электротехники с АО «Контактор», строительство логистического центра Wildberries&Russ и сотрудничество с «Роскосмосом». Кроме этого, планируется реализация проектов по запуску производства автокомпонентов, созданию производства нефтеоборудования и строительной оснастки.