Ульяновская область заключила 16 соглашений на 40 млрд рублей на ПМЭФ-2025

На Петербургском международном экономическом форуме правительство Ульяновской области заключило 16 соглашений на общую сумму более 40 млрд руб. Об этом сообщает правительство региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Реализация проектов позволит создать в Ульяновской области порядка 2,5 тыс. новых рабочих мест для жителей.

В правительстве Ульяновской области отмечают, что к ключевым проектам относятся: развитие авиастроения с «Газпром ТЕХ», создание многофункционального портового агрологистического комплекса с ГК «Содружество», запуск производства электротехники с АО «Контактор», строительство логистического центра Wildberries&Russ и сотрудничество с «Роскосмосом». Кроме этого, планируется реализация проектов по запуску производства автокомпонентов, созданию производства нефтеоборудования и строительной оснастки.

Руфия Кутляева