Из-за театральной недели в Ярославле изменили расписание автобусов

В Ярославле в связи с проведением мероприятий в рамках театральной недели скорректировали расписание общественного транспорта в вечерние часы. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Изменения затрагивают маршруты, проходящие через центр города. Так, до 29 июня все троллейбусы, которые следуют в депо с Ярославля-Главного, будут заезжать на остановку «Богоявленская площадь». По 27 июня автобус №19к будет отъезжать от Красной площади в 23:10, 28 и 29 июня — в 23:15, а 30 июня — в 00:15. Оттуда же будет отъезжать маршрут №21: по 27 июня — в 23:28, 30 июня — в 00:30.

Автобус №56 до 27 июня будет отъезжать от остановки «Поселок Прибрежный» в 22:34, а 30 июня — в 23:39. Отправление в последний рейс от остановочного пункта «Машприбор» – в 23.37.

Большая часть изменений расписания общественного транспорта произойдет 30 июня, в этот день в городе завершится театральная неделя. Так, 30 июня с 22:30 до 00:30 троллейбусы №4, 8, 9 будут работать в укороченном формате. 4-й и 8-й поедут до Красной площади, а 9-й — до Богоявленской. Троллейбус №1 ходить не будет.

Электробус №50 отправится в рейс от остановки «15-й микрорайон» 30 июня в 23:29. Автобус №4 в этот же день выедет от Ярославля-Главного в 00:02. Автобус №33 поедет от остановки «ПАТП-1» в 23:52, от областной больницы — в 00:40.

Также 30 июня автобус №57 в 23:30 отправится от остановки «Фабрика «Красный перевал», а в 23:54 — от остановки «Улица Гудованцева». Автобус №8 — в 23:33 от 15-го микрорайона, в 23:48 — от «Вернисажа». Автобус №42 — в 23:33 от 15-го микрорайона, в 23:44 — от остановки «Поселок Куйбышева».

30 июня автобус №49 в 23:20 отправится в рейс от остановки «15-й микрорайон», в 23:42 — от остановки «Улица Ярославская». Автобус №53 — в 23:49 от «Глобуса», в 23:50 от «Вернисажа». Автобус №1 — в 23:28 от Волгоградской, в 23:55 от 5-го микрорайона. Автобус №97с — в 23:56 от Больших Полянок, в 23:35 от остановки «Фабрика «Красный перевал».

Ранее «Ъ-Ярославль» публиковал программу ярославской театральной недели.

Алла Чижова