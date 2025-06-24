В Екатеринбурге будут судить двоих мужчин за стрельбу на свадьбе

В Екатеринбурге перед судом предстанут двое местных жителей, обвиняемые в стрельбу на свадьбе, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. Им предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц, с угрозой применения насилия к гражданам, с применением оружия).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, 14 апреля обвиняемые, 1999 и 2003 годов рождения, во дворе дома по улице Маяковского, выстрелили из охолощенного и сигнального пистолетов. В ходе следствия выяснилось, что в доме проживала невеста одного из фигурантов. «Жених и его друг своими действиями создали угрозу гражданам, находящимся вблизи дома по ул. Маяковского в Екатеринбурге, которые испытали чувство беспокойства и страха за свою жизнь и здоровье»,— сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что подозреваемые задержаны 18 апреля. Один из задержанных, местный житель по прозвищу «Джава», ранее привлекался к уголовной ответственности за вымогательство и кражу. Он раскаялся в содеянном и принес извинения. Один из пистолетов был изъят полицейскими, второй принес адвокат подозреваемого.

Полина Щуцкая