Коммунисты представили список кандидатов на выборы в горсовет Оренбурга
Коммунистическая партия «Коммунисты России» подала документы для выдвижения кандидатов в депутаты Оренбургского городского Совета. Рабочая группа Избирательной комиссии Оренбургской области приняла необходимые бумаги для заверения списка кандидатов по одномандатным округам. Об этом сообщает облизбирком.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Партия выдвинула по одному кандидату в каждом из 20 округов. Избирательная комиссия обещает рассмотреть и принять решение о заверении списка в течение трех дней.
В случае одобрения кандидаты должны будут подать документы в окружные избирательные комиссии и собрать подписи избирателей. В зависимости от округа количество подписей варьируется от 97 до 118.
Выдвижение кандидатов в Оренбургский городской Совет продлится до 18:00 9 июля. Выборы пройдут с 12 по 14 сентября.