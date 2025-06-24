Коммунисты представили список кандидатов на выборы в горсовет Оренбурга

Коммунистическая партия «Коммунисты России» подала документы для выдвижения кандидатов в депутаты Оренбургского городского Совета. Рабочая группа Избирательной комиссии Оренбургской области приняла необходимые бумаги для заверения списка кандидатов по одномандатным округам. Об этом сообщает облизбирком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Партия выдвинула по одному кандидату в каждом из 20 округов. Избирательная комиссия обещает рассмотреть и принять решение о заверении списка в течение трех дней.

В случае одобрения кандидаты должны будут подать документы в окружные избирательные комиссии и собрать подписи избирателей. В зависимости от округа количество подписей варьируется от 97 до 118.

Выдвижение кандидатов в Оренбургский городской Совет продлится до 18:00 9 июля. Выборы пройдут с 12 по 14 сентября.

Георгий Портнов