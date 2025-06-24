Госдума запретила блокировать установку RuStore на смартфонах в России

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, обязывающий производителей смартфонов, планшетов и других устройств обеспечивать установку российского магазина приложений RuStore. Об этом сообщается на сайте нижней палаты правительства.

Закон предполагает обеспечение производителями беспрепятственной возможности устанавливать и обновлять программы с использованием RuStore, а также оплачивать в приложениях покупки с использованием этого сервиса.

В пояснительной записке к документу указано, что на всех устройствах с операционной системой Android такая возможность уже обеспечена. А производители Apple по-прежнему устанавливают ограничения, не позволяющие использовать RuStore, говорится в тексте.

При нарушении указанных требований власти потребуют от производителя отмены ограничительных условий. Других санкций документ не предусматривает. Закон должен вступить в силу 1 сентября.

Екатерина Отрашкевич