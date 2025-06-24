В Новочеркасске возбудили 47 протоколов за захламление мусорных контейнеров

С апреля в Новочеркасске составили 47 административных протоколов за захламление контейнерных площадок. Об этом сообщает администрация города со ссылкой на управление муниципальной инспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Уточняется, что нарушения выявляли с помощью камер и рейдов и мониторинга социальных сетей. Санкции коснутся граждан, выбрасывающих крупногабаритный мусор в контейнеры для сбора твердых бытовых отходов. Штраф за подобные нарушения для физических лиц составляет от 3 до 5 тыс. руб.

Константин Соловьев