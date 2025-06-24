Саратовцев призывают играть в городки и лапту

В Саратове решили развивать национальные виды спорта среди молодежи. Этой теме был посвящен «круглый стол» в областной думе. Председатель облдумы Алексей Антонов напомнил, что указ президента — обеспечить доступность спорта.

«А как еще этого достичь, если не нашим общенациональным спортом?»— задался вопросом спикер думы. Министр спорта Олег Дубовенко сообщил, что если говорить о национальных видах спорта, то их всего восемь. Среди них — гонки на охотничьих лыжах, традиционная народная борьба Чувашии — керешу, мас-рестлинг — национальный вид борьбы Якутии, таврели (древнерусская игра шахматного типа), хапсагай (якутская национальная борьба) и другие.

А под исконно русским видам спорта следует понимать городки, гиревой спорт, рукопашный бой, универсальный бой, самбо, хоккей с мячом. Что касается городошного спорта, то в Саратове есть аккредитованная федерация, которая объединяет 107 спортсменов, в том числе действующих обладателей званий мастеров спорта, кандидатов в мастера спорта. Хотя секция по городошному спорту присутствует только в Татищевском районе.

По словам Олега Дубовенко, этот спорт вполне под силу развивать активной молодежи, поскольку у нас «есть еще крепкие руки, которые держат биту». Городки можно выносить на фестивали, на набережные, площади при организации каких-то массовых мероприятий, считает министр спорта.

В том или ином виде саратовцы участвуют во всех выше перечисленных исконно русских видах спорта. Наиболее популярно самбо. Им занимаются в Саратовском регионе более 4,2 тыс. человек.

В завершении своего доклада министр спорта выразил готовность развивать виды спорта, в том числе озвученные Антоновым (вроде лапты), максимально содействовать инициативным группам. Помочь довести их до формирования некоммерческих организаций, которые «будут развивать массовый сегмент в виде фестивальных программ». Попробовать подать заявку на получение гранта.

«Считаем, что такой вид спорта, например, как русская лапта, крайне перспективный, он мог быть действительно реализован на площадках образовательных организаций, и, имея молодого активного сподвижника в этом виде спорта, он бы получил однозначно зеленый свет»,— подытожил господин Дубовенко.

Татьяна Смирнова