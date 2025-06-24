Расходы бюджета Татарстана за пять месяцев 2025 года составили 191 млрд рублей
Расходы консолидированного бюджета Татарстана в январе — мае 2025 года составили 191,2 млрд руб., что составляет 31% от годового плана. Все социально значимые расходы профинансированы в полном объеме. Об этом сообщила замминистра финансов республики Алла Анфимова.
Расходы бюджета Татарстана за пять месяцев 2025 года составили 191 млрд рублей
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Из республиканского бюджета потрачено 147,9 млрд руб., из местных бюджетов — 85,3 млрд руб. Местным бюджетам из республиканского бюджета направлены межбюджетные трансферты в объеме 42 млрд руб.
В 2025 году из федерального бюджета в Татарстан планируется поступление 70 млрд руб. межбюджетных трансфертов, основная часть которых — 58,3 млрд руб. — составляют субсидии на софинансирование республиканских проектов и программ. Уровень софинансирования из федерального бюджета по национальным проектам составляет 79%.
На реализацию 11 национальных проектов в республике выделено 44,6 млрд руб., включая 24,7 млрд руб. из федерального бюджета и 19,9 млрд руб. из республиканского. Наибольшие объемы финансирования получили проекты «Семья» (35% от общего объема), «Инфраструктура для жизни» (31%) и «Молодежь и дети» (13%). За пять месяцев на национальные проекты направлено 12 млрд руб., освоено 11,8 млрд руб.
Ранее сообщалось, что доходы бюджета Татарстана с начала 2025 года выросли на 15%.