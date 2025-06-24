Расходы консолидированного бюджета Татарстана в январе — мае 2025 года составили 191,2 млрд руб., что составляет 31% от годового плана. Все социально значимые расходы профинансированы в полном объеме. Об этом сообщила замминистра финансов республики Алла Анфимова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Расходы бюджета Татарстана за пять месяцев 2025 года составили 191 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Расходы бюджета Татарстана за пять месяцев 2025 года составили 191 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из республиканского бюджета потрачено 147,9 млрд руб., из местных бюджетов — 85,3 млрд руб. Местным бюджетам из республиканского бюджета направлены межбюджетные трансферты в объеме 42 млрд руб.

В 2025 году из федерального бюджета в Татарстан планируется поступление 70 млрд руб. межбюджетных трансфертов, основная часть которых — 58,3 млрд руб. — составляют субсидии на софинансирование республиканских проектов и программ. Уровень софинансирования из федерального бюджета по национальным проектам составляет 79%.

На реализацию 11 национальных проектов в республике выделено 44,6 млрд руб., включая 24,7 млрд руб. из федерального бюджета и 19,9 млрд руб. из республиканского. Наибольшие объемы финансирования получили проекты «Семья» (35% от общего объема), «Инфраструктура для жизни» (31%) и «Молодежь и дети» (13%). За пять месяцев на национальные проекты направлено 12 млрд руб., освоено 11,8 млрд руб.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета Татарстана с начала 2025 года выросли на 15%.

Анар Зейналов