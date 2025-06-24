В ответе за то, что получили

Семья экс-главы Кавказского района Виталия Очкаласова обжаловала решение об изъятии принадлежащих ей активов в пользу РФ в крайсуд. Речь идет о крупных кубанских сельскохозяйственных и транспортных предприятиях. Источники «Ъ-Кубань» сообщают, что решение суда первой инстанции было обращено к немедленному исполнению в связи с якобы имеющимися у семьи планами по выводу активов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Исаев Фото: Олег Исаев

Родственники скончавшегося в 2024 году руководителя Кавказского района Виталия Очкаласова обжаловали решение Кропоткинского городского суда об обращении в доход государства их имущества. Правоохранители считают, что активы были приобретены покойным главой семейства в результате нарушения антикоррупционного закона. В материалах дела появились сведения о четырех апелляционных жалобах, поданных представителями ответчиков.

В конце мая «Ъ» рассказывал, что Кропоткинский городской суд Краснодарского края удовлетворил иск прокурора Кавказского района об обращении взыскания на имущество бывшего главы муниципалитета и его родственников (Семена, Татьяны, Александры и Тамары Очкаласовых), признав соответствующие активы полученными с нарушением норм антикоррупционного законодательства.

По решению суда в доход РФ отошли 13 компаний — крупных сельскохозяйственных и транспортных предприятий, работающих в нескольких районах Краснодарского края. В имущественные комплексы входят 303 земельных участка общей площадью 9 тыс. га, свыше 140 объектов недвижимости и более 200 единиц агротехники. По данным «Ъ-Кубань», капитализация этих предприятий по самым скромным подсчетам составляет 4 млрд руб. при годовой выручке 4,8 млрд руб.

Также сообщалось об изъятии 162 объектов недвижимости, включая 141 участок из земель сельхозназначения общей площадью 3,2 тыс. га в разных районах края. Кадастровая стоимость этого имущества составляет более 700 млн руб. Всего изъято активов на 5,5 млрд руб.

Дело поступило в суд в середине апреля и было рассмотрено чуть более чем за месяц. Источник «Ъ-Кубань», знакомый с подробностями дела, также рассказал, что решение об изъятии активов семьи Очкаласовых было обращено к немедленному исполнению на основании протоколов допросов засекреченных свидетелей, которые якобы сообщили, что ответчики пытались вывести активы.

Виталий Очкаласов руководил Кавказским районом с 2009 года вплоть до своей смерти в мае минувшего года, возглавлял местное отделение «Единой России».

Татьяна (Виталиевна) и Семен (Виталиевич) Очкаласовы согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», владеют долями в ряде кубанских сельхозкомпаний и руководят многими из них. Татьяна Очкаласова с сентября 2022 года — депутат Законодательного собрания Кубани, член фракции «Единая Россия». Александра Очкаласова, по данным «Ъ-Кубань», приходится покойному Виталию Очкаласову матерью, а Тамара Очкаласова — бывшей женой.

Татьяна, Семен и Тамара Очкаласовы в настоящее время выступают ответчиками еще по одному делу об обращении взыскания в доход РФ имущества, полученного в результате нарушений антикоррупционного закона. Иск предъявлен Генеральной прокуратурой РФ. В этом деле главным ответчиком является экс-глава Краснодарского краевого суда Александр Чернов. Этот процесс проходит в Красногорске в связи со статусом основного ответчика в судебной системе Кубани.

По имеющимся у «Ъ-Кубань» данным, правоохранители говорят о связи Александра Чернова и Виталия Очкаласова через имущество, однако доказательства этой связи и нарушения ответчиками антикоррупционного законодательства публично пока не приводились.

Андрей Обнорский